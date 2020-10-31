أفادت وسائل إعلام بريطانية في وقت متأخر أمس، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس فرض قيود إغلاق جديدة في كل أنحاء إنجلترا.

وتعرض جونسون لضغوط متزايدة من العلماء والمعارضة لفرض إغلاق وطني مؤقت يكون بمثابة "قاطع الدائرة" في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن جونسون سيحدد إجراءات جديدة في مؤتمر صحافي يوم الإثنين، وأنها قد تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء وتظل قائمة حتى أول ديسمبر.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر حكومي رفيع المستوى أنه سيسمح فقط للمتاجر الأساسية والمرافق التعليمية بفتح أبوابها.

من جانبها، قالت صحيفة الـ "جارديان" إن جونسون سيناقش تفاصيل الإجراءات خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بينما قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن جونسون التقى بكبار زملائه في مجلس الوزراء أمس.

وأصدر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني تقديرات يوم الجمعة أوضح خلالها أن 568 ألفاً و100 شخص في جميع أنحاء إنجلترا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.وتتخذ اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية قرارات بشأن إجراءاتها الخاصة بشكل منفصل عن إنجلترا.

كما حذر كبار العلماء من اكتظاظ المستشفيات بنحو 25000 مريض بفيروس كورونا بحلول نهاية نوفمبر، ولكن التوقعات تتزايد بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيضطر ولكن على مضض إلى إصدار أمر بإغلاق تام مؤقت قبل نهاية العام، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

أبقي وزير البيئة جورج يوستيس الباب مفتوحًا لمثل هذه الخطوة عندما سئل عن التقارير التي تفيد بأن الحكومة كانت تتجه إلى وقف العمل والإغلاق التام.

وأضاف: "نحاول التدخل في الأمور بطريقة متناسبة في جميع أنحاء البلاد، لكننا لا نعتقد أنه من المناسب أن يكون هناك إغلاق وطني لأن هناك أجزاء من البلاد مثل مدينة كورنوال حيث معدل الإصابة بالمرض منخفض جدا."