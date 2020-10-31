سباق البيت الأبيض.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الأمريكية

أيام قليلة ويحل الثلاثاء الكبير لحسم سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، فبينما يطمح الجمهوري دونالد ترامب إلى الاستمرار في البيت الأبيض لولاية ثانية، يأمل في المقابل الديمقراطي جو بايدن في الإطاحة بالرجل الذي حقق المفاجأة في 2016 وقهر الديمقراطيين عكس سير التوقعات.

وتمر انتخابات الرئاسة الأمريكية بعدة مراحل، وتعتبر عملية الانتخاب عملية معقدة نسبيًا، حيث يهيمن حزبان فقط على النظام السياسي، وبالتأكيد يكون الرئيس منتميًا لحزب منهما.

حزبان مهيمنان

الحزب الأول هو الجمهوريون، وهو الحزب السياسي المحافظ، كما يُعرف أيضًا باسم الحزب الكبير، ومرشحهم هذا العام هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما الحزب الآخر فهو الديمقراطيون، وهو الحزب السياسي الليبرالي، ومرشحهم هذا العام هو جو بايدن.

تبدأ الانتخابات الأمريكية باختيار المرشحين من خلال الانتخابات التمهيدية، والمؤتمرات الحزبية في كل ولاية من الولايات. وبدأت هذا العام في ولاية آيوا، في شهر فبراير، وانتهت أوائل يونيو في بورتوريكو.

المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية

ويتضمن المؤتمر الحزبي حضور عدد من الأشخاص لاجتماع، ويقومون بالتصويت لمرشحهم المفضل، سواء بإحصاء الأصوات أو برفع الأيادي. وتحظى هذه المؤتمرات بشعبية كبيرة، لكن الديموقراطيين أقاموا أربعة مؤتمرات فقط هذا العام.

وعلى عكسها تكون الانتخابات التمهيدية، حيث في المؤتمرات الحزبية يجتمع الناخبون في أوقات معينة ولمدة معينة وفي أماكن محدودة، ولكن الانتخابات التمهيدية تمكّن الناخبين من المشاركة في الاقتراع والتصويت سرًا، ثم يغادرون.

وكلما زاد عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح في كل من المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية، يزداد عدد مندوبيه، ويتطلع كل مرشح للفوز بالحصول على أكبر عدد من المندوبين، حيث يعتبرون الجهة الحاسمة للانتخابات.

وقبل عام كامل من الانتخابات التمهيدية يعلن من يرغب في الترشح عن النية لخوض السباق الرئاسي، وبعد ذلك يقل عدد المتقدمين نظرًا للأموال المتضائلة وردود الأفعال الشعبية الحماسية أو الباردة، ويكون لدى عدد قليل من المتقدمين فرص جيدة.

يبدأ بعد ذلك تكثيف المرشحين جهودهم للتركيز على حملاتهم الانتخابية. وفي الأسابيع الأخيرة التي تسبق يوم الانتخابات يركز المرشحون اهتماماتهم على الولايات التي لم توضح بعد تأييدها لأي مرشح.

مرحلة الانتخابات العامة "الثلاثاء الكبير"

تكون عادة في أول ثلاثاء يلى أول اثنين من شهر نوفمبر، وسيصادف هذا العام الثالث من نوفمبر، ويطلق عليه "الثلاثاء الكبير".

في هذه المرحلة يتوجه الناخبون لاختيار مرشحعم عن طريق صناديق الاقتراع، ثم يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية، ويكون الإعلان عادة في خلال 12 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

الجهات الحاسمة للانتخابات الرئاسية الأمريكية

ولا يُشترط أن يفوز بالسباق الرئاسي من يفوز بعدد أكبر من أصوات الناخبين، حيث تنتقل العملية الانتخابي إلى الهيئة الانتخابية، وتُعرف باسم "المجمع الانتخابي".

يتم اختيار الرئيس ونائبه من قبَل أعضاء المجمع الانتخابي وعدد 538 عضوًا، ويكون لكل ولاية عدد أصوات في المجمع يتم تحديده بناء على عدد سكان الولاية، ويفوز من يحصل على عدد أصوات أكبر من أعضاء المجمع. ويجري التصويت في أول يوم اثنين يلى ثاني أربعاء من شهر ديسمبر.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، يكون على مجلس النواب أن يقرر المرشح الفائز، حيث يصوت أعضاء المجلس لاختبار المرشح الفائز، ويكون لكل عضو صوت واحد، والحال نفسه بالنسبة لمنصب نائب الرئيس.