ارتفاع أسعار الذهب.. وتجار: الانتخابات الأمريكية تقوده للزيادة

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، بقيمة جنيه مقارنة بأمس، إذ سجّل الذهب عيار 24 اليوم، محليًا نحو 964 جنيهًا، مقابل 963 جنيهًا أمس، بينما سجل عيار 21 نحو 843 جنيهًا، وعيار 18 نحو 723 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6.749 جنيه.

وقال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنّ هناك توقعات بأن يؤثر قرب الانتخابات الرئاسية في أمريكا على أسعار الذهب محليا، وتحدث فترة من التقلبات والقلق من جانب المستثمرين من الشخصية الجديدة التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى توقعات بمواصلة الذهب لارتفاعه، حال فوز ترامب بولاية ثانية مع ضعف الدولار.

وعن البيع والشراء، أوضح نجيب أنّ السوق المحلي يعاني الركود وعودة المدارس والدروس الخصوصية، فضلا عن أنّ الانتخابات أثرت بشكل كبير على حركة المبيعات.

وأكد رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أنّ سوق الذهب المصري عاد للانكماش، نظرا لانشغال الكثيرين بعودة الدراسة، وانتهاء موسم الأفراح المعتاد، خلال تلك الفترة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أنّ الذهب يعد ملاذا آمنا في الفترة المقبلة، وهناك توقعات بأنّ التضخم العالمي سيؤثر على قيمة الجنيه والعملات الورقية، والذهب سيكون الملاذ ضد التضخم، وما ساعد على مبيعات السبائك، هو حدة منافسة التجار وعرض وتوفير كل احتياجات الأفراد من السبائك، بداية من الجرام والخمسة والعشرة، مرورا بالأونصة حتى سبيكة الكيلو.

وارتفع الذهب بمستوى 1910 دولار للأونصة، رغم حدة التقلبات خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسرعان ما عادت الأونصة للارتفاع، مع موافقة ترامب على الحزمة التحفيزية قبل موعد الانتخابات الرئاسية، مطلع نوفمبر المقبل، ما منح الذهب مزيدا من القوة أمام الدولار، لتستقر الأونصة مرة أخرى فوق 1910 دولار، ليؤكد المعدن الأصفر أنّه الملاذ الآمن خلال الأيام المقبلة، التي تغيب عنها الشفافية، واستدامة الاستقرار في البورصات العالمية.