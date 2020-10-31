نيابة السويس تطلب تحريات إلقاء سيدة نفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

طلبت النيابة العامة بالسويس تحريات إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، في قضية القاء سيدة في العقد الثاني من العمر، نفسها من الدور الرابع بمنزلها في محافظة السويس.

وأكد التقرير الطبي للمصابة، أن الحالة الصحية للسيدة تحتاج لرعاية فائقة، وحُرر محضر بتفاصيل الواقعة أخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابة لسماع أقوالها.

وألقت مباحث مديرية أمن السويس، بقيادة العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث مديرية أمن السويس، القبض على الزوج، والذي قال إن زوجته شتمته بالأب والأم بعد مشادة بينهما وأنه حاول تأديبها، وفوجئ بها تهرول تجاه النافذة وتلقي نفسها من الطابق الرابع، مؤكدًا أنه حاول إنقاذها لكنها قفذت.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول سيدة في العقد الثاني من العمر، من سكان منطقة كفر أحمد عبده، مصابة بكسور في الجمجمة.

وأكدت شهادة شهود، أن معركة نشبت بين الزوج والزوجة بسبب خلافات بينهما، وسبته الأخيرة، ليقوم بمطارتها بسكينة، فألقت بنفسها من شرفة المنزل.