دير الأنبا صموئيل يؤكد إحياء الذكرى السنوية للشهداء

أصدر دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون شمال غرب محافظة المنيا، بيانًا يوضح فيه عدم إلغاء الدير للذكرى السنوية الثانية لشهداء الدير في الحادث الإرهابي الذي تعرض له زوار الدير قبل عامين.

وجاء نص البيان: "لا توجد أي نية لإلغاء سنوية الشهداء، المقرر إقامتها يوم الأحد، فهي ذكرى شهداء دير أنبا صموئيل الحادث الثاني ويؤكد الدير علي استقباله لجميع المشاركين في تأبين الشهداء، على أن يبدأ الدخول من الساعة السابعة والربع، والخروج بحد أقصى الساعة ٤مساءً، متابعًا يكون قداس الذكرى الساعة العاشرة صباحا بكاتدرائية الأنبا صموئيل الجديدة لاستيعاب الجميع والتباعد بقدر المستطاع.

ويؤكد الدير على عدم دخول اى شخص بدون كمامة وكحول بقدر المستطاع، والتنويه أكثر من مرة علي عدم التدافع لسلامة الجميع، لافتا إلى أنه بشأن البيان الكنسي الصادر من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني، يتم تفعيله بعد ذكرى السنوية.

وكان طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا، شهد حادثين ارهابيين استهدفا زوار الدير، خلال اقل من عام، استشهد في الحادثين أكثر من 40 شهيدًا بالإضافة إلى عشرات المصابين.

الحادث الأول استشهد فيه 28 من أقباط محافظتي المنيا وبني سويف، في 26 من مايو عام 2017، إثر استهداف عناصر إرهابية لحافلات تقل الأقباط، وهم في طريقهم لدير "الأنبا صموئيل المعترف"، غرب مركزي مغاغة و العدوة، أقصى شمال محافظة المنيا.

والحادث الثاني كان لحافلتين تقل أقباط في نوفمبر 2018 تعرضت لهجوم من مسلحين ملثمين، أثناء عودة الحافلتين من زيارة لدير الأنبا صموئيل المعترف أقصى شمال غرب محافظة المنيا، وأسفر الهجوم من استشهاد 7 أقباط وإصابة 18 آخرين.