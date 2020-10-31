سباق البيت الأبيض.. أبرز المعلومات عن أسرة دونالد ترامب

أسرة اعتاد عليها البيت الأبيض على مدار أربع سنوات، هي أسرة الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، حيث تنتظر مصيرها إذا كانت ستستكمل مدة أخرى داخل القصر الأمريكي أم ستغادره.

أبرز المعلومات عن دونالد ترامب

دونالد جون ترامب ولد عام 1946 بنيويورك، حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من كلية وارتون للتجارة والمالية بجامعة بنسلفانيا، وهو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة.

في عام 1974، أصبح رئيسا مؤسسة ترامب التي تتألف من نحو 500 شركة تعمل في مجالات واسعة منها الفنادق، النوادي الليلية، ملاعب الجولف، المنتجعات والعقارات السكنية بنيويورك وحول العالم.

تزوج "ترامب" مرتين، قبل زواجه من زوجته الحالية ميلانيا ترامب، ولديه 5 أبناء من زوجاته الثلاث.

السيدة الأولى.. ميلانيا ترامب

ميلانيجا كينفاس من مواليد عام 1970، ولدت "ميلانيا" في يوغوسلافيا، وأصبحت "السيدة الأولى"، يناير 2017، وهي ثاني سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تكون ليست من مواليد الولاية.

انتقلت للولايات المتحدة، عام 1996، لتصبح عارضة أزياء، وحصلت على الجنسية الأمريكية في 2006، وحصلا والداها على الجنسية في 2018.

وجهت "ميلانيا" جهودها من أجل إنهاء التنمر، وأعلنت عن مبادرتها التي تحمل أسم "كن أفضل".

دور "ميلانيا" خلال جائحة الكورونا

ومنذ انتشار فيروس كورونا المستجد، حثت "ميلانيا" الأمريكيين بشكل دائم عبر صفحتها الشخصية على "تويتر"باتباع ارشادات التعامل مع الفيروس، من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة. وأصيبت ميلانيا ترامب بفيروس كورونا في الثاني من أكتوبر الجاري.

أبناء "ترامب"

- دونالد جون ترامب الابن، وهو الابن الأكبر لـ"ترامب" من زوجته الأولى لافانا، رائد في عالم الأعمال بالنسبة للشباب، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترامب".

إيفانكا ترامب

ابنة "ترامب" من زوجته السابقة لافانا ولدت عام 1981، اتجهت في البداية للعمل بمجال الأزياء، ثم انضمت إمبراطورية والدها التجارية بعد تخرجها من الجامعة.

شغلت إيفانكا منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترامب"، وأسست علامتها التجارية الخاصة بها في مجال الأزياء، وأصبحت مستشارة أولى لوالدها في "البيت الأبيض".

إريك ترامب

الابن الثالث لـ"ترامب" من زوجته لافانا، ولد عام 1984، وهو رجل أعمال أمريكي، وانضم لمؤسسة والده في 2006، وشغل منصب قاض مع والده. وشارك في حملة والده الانتخابية الناجحة في 2016.

تيفاني "ترامب"

تيفاني ترامب، الأبنة الصغرى لـ"ترامب" من زوجته السابقة الممثلة مارلا مابليس، من مواليد 1993، تخرجت في كلية الحقوق ولكنها لم تحدد ما سوف تفعله بعد ذلك.

بارون.. الابن الأصغر لـ"ترامب"

بارون ترامب، أصغر أبناء دونالد ترامب، والدته السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من مواليد 2006، وعلى العكس من أخواته فهو بعيدا بشكل كبير عن الأضواء.

وكان "بارون" قد أصيب بفيروس كورونا، وفقا لمقالا نشره "البيت الأبيض"، كانت "ميلانيا" قد شاركت تجريبتها مع الفيروس، مشيرة إلى إصابة نجلها بالفيروس دون ظهور أعراض.