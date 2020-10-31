أزهر القليوبية: فتح قسم ثانوي في معهد فتيات بالقناطر

أعلن الشيخ عبد المجيد دومة، الوكيل الشرعي لمنطقة القليوبية الأزهرية، موافقة الإدارة العامة للبحوث الفنية بالأزهر الشريف والسلطة المختصة، على فتح قسم ثانوي بمعهد فتيات أحمد يوسف الإعدادي الثانوي بالقناطر الخيرية، وفتح فصل ثانوي بمعهد البيومي الإعدادي بنين بالقناطر الخيرية.

وصرح رزق السيد، مدير التخطيط والمتابعة بالمنطقة، بأن المنطقة تسعى جاهدة في توفير سبل الراحة للطلاب، مشيرًا إلى أنه بعد فتح مرحلة إعدادية للفتيات سيخفف عنهم السفر للقرى المجاورة التي بها مرحلة إعدادية.

كما أعلنت الإدارة العامة للبحوث الفنية، عن موافقة السلطة المختصة عن فتح قسم ثانوي علمي بمعهد ترسا الابتدائي الإعدادي الثانوي فتيات، وفتح فصل فتيات إعدادي بمعهد جزيرة النجدي بمركز قليوب، في إطار انتشار كل الشعب بنطاق قرى ومدن المحافظة للتخفيف على الطلاب والمنتمين الجدد لهذه المعاهد.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، وافق في وقت سابق على فتح فصول علمي بمعهد فتيات ترسا بطوخ، إلى جانب الفصول الأدبي حفاظًا على الفتيات بالقرية والقرى المجاورة، حيث ان المعهد يخدم خمس قرى، أي ما يقرب 200 ألف نسمة.

وقال الدكتور مصطفى يوسف حجاج، نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم، المشرفة على بناء المعهد أن الإمام الأكبر أرسل لجنة برئاسة الدكتور حمدي طعيمة وكيل وزارة بالتعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، وتضم الدكتور إسماعيل الشربيني مستشار بقطاع المعاهد الازهرية والدكتور محمد المهدي بقطاع المعاهد الازهرية والدكتور أيمن طنطاوي باحث بإدارة البحوث الفنية بالمشيخة، والشيخ جمال عمود مدير إدارة التعليم الأزهر بطوخ، والشيخ عادل محمود مدير التعليم الثانوي بمنطقة القليوبية، ورزق السيد مدير التخطيط والمتابعة، والمهندس حسن فرج مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة والمهندس أمير عبدالحميد.