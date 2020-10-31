نجاح عملية زراعة كبد جديدة بمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، اليوم السبت، نجاح أول عملية لزراعة الكبد بمستشفى الراجحي الجامعي للكبد وأمراض الجهاز الهضمي، وهي تعد الحالة الـ52 فى إجمالى الحالات التى تمت داخل المستشفى.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إيهاب فوزى مدير مستشفى الراجحي الجامعي أن حالة الزرع تمت لمريض يبلغ من العمر 56 عامًا بتبرع له من ابنه البالغ من العمر 19 عامًا، مشيرا إلى نجاح العملية وخروج المريض وابنه من المستشفى بصحة جيدة، موجهًا شكره للفريق الطبي القائم على إجراء العملية والمكون بأكمله من الأساتذة والأطباء المتخصصين من أبناء جامعة أسيوط.

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالدور الذى تقوم به مستشفى الراجحي الجامعي للكبد وأمراض الجهاز الهضمي، والتي تلبي احتياجات عدد هائل من المرضى بمختلف محافظات الصعيد، مشيدًا بما شهدته من جهد طبي متواصل خلال الشهور الماضية من تخصيصها كمستشفى للعزل لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.