بعد حادث هجوم نيس.. 10 معلومات عن مدينة "الأثرياء الفرنسية"

حادث إرهابي جديد تعرضت له مدينة نيس جنوبي فرنسا، مؤخرًا، بعد أن أقدم شاب على قتل ثلاثة أشخاص، وجرح آخرين داخل كنيسة وخارجها، ليذكرنا الحادث، بالهجوم الإرهابي على نيس قبل أربع سنوات، عندما قاد أحد الإرهابيين شاحنة، وصدم حشودًا من الناس أثناء احتفالهم، مما أسفر عن مقتل 86 شخصًا.

ومن جانبها رصدت "الوطن" 10 معلومات عن مدينة نيس الفرنسية تستعرضها على النحو الآتي:

1- مدينة نيس تقع في جنوب فرنسا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتُعتبر مركزاً سياحياً رئيسياً في البلاد، وتلقب بمدينة الأثرياء والمشاهير.

2- المسافة بينها وبين باريس 931 كم وتستغرق الرحلة بينهما حوالي ساعة بالطائرة.

3- يوجد بمدينة نيس ثالث مطار في فرنسا بعد مطارَي شارل ديجول الدولي وباريس أورلي وهو مطار نيس الريفيرا، ويقع في منطقة الألب البحرية على بعد 7 كيلومترات عن مركز المدينة.

4- خامس المدن الفرنسية أهمية، حيث إنها تضم أكثر من 150 نبعًا للمياه يصب معظمها في بحيرات صغيرة هادئة، كما تحتوي على العديد من الشواطئ والأماكن السياحية التي تُعد عامل جذب أساسيًا للسياحة، لذلك يوجد بها أفضل الفنادق.

5- تبلغ مساحتها 71.92 كيلومترمربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، وهي من ضمن أكثر المدن الفرنسية المكتظة بالسكان.

6- تحتوي المدينة على أشهر المعالم السياحية في فرنسا، كمتحف ماتيس الذي يضم مجموعة أعمال الفنان الشهير ماتيس الذي عاش في المدينة، كما تضم المدينة حديقة فونيكس أكبر متنزهات فرنسا، وأيضًا المدينة القديمة وهي من أقدم الاماكن السياحية بفرنسا، إضافة إلى ميناء نيس الشهير.

7- "جاليمارد" للعطور الذي يوجد في مدينة نيس، هو واحد من محلات العطور الأكثر شهرة في المدينة، أنشئ في القرن الثامن عشر عندما أرادوا توفير العطور والمراهم للطبقة النبيلة من السكان والزوار.

8- سوق التحف في نيس يعرض فيه الفنانون والبائعون مجموعة كبيرة من التحف واللوحات الزيتية والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقام في منطقة Cours Saleya بالقرب من سوق الخضراوات يوم الاثنين فقط، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

9- جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس تم تأسيسها سنة 1965، وتتكون من ثماني كليات وتبلغ ميزانيتها 108 ملايين يورو.

10- شهدت مدينة نيس واحدة من أشهر المعارك الجوية خلال الحرب العالمية الثانية في السابع من نوفمبر عام 1944.

وكانت مدينة نيس جنوبي فرنسا قد تعرضت صباح يوم أمس لاعتداء بعد أن أقدم شخص على قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين داخل كنيسة وخارجها.

واستطاعت الشرطة إصابة المعتدي بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ملف التحقيق، بعد أن تبين أن الاعتداء له خلفيات "إرهابية".