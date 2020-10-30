القبض على رجل هدد شرطيين في باريس بعد يوم من هجوم مدينة نيس الفرنسية

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت رجلا مسلحا بسكينين في العاصمة باريس، بعد يوم من عملية الطعن الدموية التي خلفت ثلاثة قتلى في هجوم مدينة نيس الفرنسية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن "رويترز" أن مصدرًا شرطيًا فرنسيًا قال إن الحادث الجديد حصل في الدائرة الـ15 جنوب غربي العاصمة، حيث هدد المسلح ضباطاً بسكينيه.

وأكد المصدر أن الشرطيين تمكنوا من السيطرة على الرجل، دون وقوع أي إصابات جراء الحادث.

ويأتي ذلك على خلفية ضمن سلسلة حوادث مماثلة شهدتها فرنسا منذ صباح أمس، في ظل الهجوم الدموي قرب كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.