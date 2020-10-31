نظام جديد لعقود العمل.. حقيقة إلغاء "الكفيل" في السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بالحديث عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، واستبداله بنظام قانوني آخر سيُعمل به لاحقًا، لكن الأمر ليس بهذه الصورة وفق ما صرح به عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية، ما يتوجب على كل مسافر أن يدركه.

نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية: لم يتم إلغاء نظام الكفيل

وقال "حنفي"، في تصريح لـ"الوطن" بشأن إلغاء نظام الكفيل إنه "غير صحيح، لم يتم إلغاء نظام الكفيل"، مضيفًا: "وإنما سيكون هناك عقود تنظم العمل بين صاحب العمل والعامل بالمهن المختلفة، عقود تنظيمية لتنظيم العلاقة بينهما".

وأضاف نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية: "الأمر الثاني من قبل كان هناك ما يسمى بالإقامة ألغيت تمامًا، وإنما بدلاً منها هناك بطاقة هوية مثله مثل المواطن السعودي، لكن هوية العامل الأجنبي هي هوية مقيم".

ولفت "حنفي" إلى وجود ضمانات تحمي حقوق العامل المصري وغير المصري داخل المملكة العربية السعودية، واستدرك قائلاً: "لكن المشكلة تأتي من عدم حمل العامل المصري لعقد العمل، لأن العقد شريعة المتعاقدين، وعندما يمثل أمام محكمة ولا يوجد لديه عقد ستضيع حقوقه".

عادل حنفي: يجب على كل مصري الحصول على عقد عمل موثق من الجهات المعنية

وشدد "حنفي" على أنه يتوجب على كل مصري سيسافر إلى دول الخليج، ومنها السعودية، أن يحمل عقد عمل موثقًا من الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية المصرية أوالقنصلية العامة السعودية في القاهرة أو السويس أو الإسكندرية.

وتابع: "وأيضًا يجب العودة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية للتأكد من صحة العقود التي يتم الحصول عليها".

وبشأن موعد إعلان النظام الجديد، أكد "حنفي" أنه لم يعلن بعد وسيتم إعلان تفاصيله لاحقًا.

وزارة الموارد البشرية السعودية توضح

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية السعودية، ناصر الهزاني، ذكر في تغريدة له عبر الحساب الرسمي على "تويتر" قائلاً: "إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل".

وأوضح أنه سوف يعلن عن هذه المبادرات حال جهوزيتها. وقال: "تهيب الوزارة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".

يعود العمل بنظام الكفيل إلى 7 عقود مضت

ويعود العمل بنظام الكفيل إلى نحو سبعة عقود لتنظيم عملية استجلاب العمالة الأجنبية وتنظيم علاقتها بصاحب العمل، في وقت أكدت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن المملكة تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميًا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الأجنبي وصاحب العمل السعودي.