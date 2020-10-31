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محمود مسلم

سقوط طائرة عسكرية عراقية ومصرع قائدها ومساعده

كتب:

وكالات
02:08 م | السبت 31 أكتوبر 2020
سقوط طائرة

سقوط طائرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عن سقوط طائرة عسكرية بسبب عطل فني في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان صحفي: "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة التدريبية سزنا كرفان 172، ما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت، أن "الحادثة أدت إلى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول".

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