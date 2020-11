رحيل شون كونري حاصد الأوسكار وبطل جيمس بوند عن 90 عاما

توفي الممثل شون كونري، الذي اشتهر ببطولة أفلام جيمس بوند والحاصل على جائزة أوسكار، عن عمر ناهز 90 عامًا.

كان "كونري" نجمًا سينمائيًا لأعوام طويلة، وفي عام 1987، حصد جائزة أوسكار عن دوره المساعد في فيلم The Untouchables ، الذي أخرجه براين دي بالما.

بدأ جون كونري مسيرته الفنية عام 1954، بعدما شارك بدور صغير في فيلم Let's Make Up، وفي نفس العام شارك في الفيلم القصير سيمون، وأنهى فترة الخمسينيات بمشاركته في 19 عملاً.

في عام 1999 ، تم اختياره أجمل رجل في القرن من قبَل مجلة People، وآخر مشاركات "كونري" كانت عام 2012 بصوته في فيلم الأنيميشن Sir Billi.

وحصد "كونري" جوائز مختلفة من كبرى المهرجانات والأحداث الفنية، بينها 5 ترشيحات جولدن جلوب، وحصدها مرتين، وفي عام 1996، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرًا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

ترشح "كونري" لجائزة بافتا 4 مرات، وحصدها مرة عن دوره في فيلم Der Name der Rose عام 1986، وحصل على زمالة الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" عام 1998.

وحصد شون كونري جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله من أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفنتازيا والرعب بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1995.

كما تم تكريمه من معهد الفيلم الأمريكي عن مجمل أعماله عام 2006، بالإضافة للعديد من الجوائز والتكريمات الأخرى.

واشتهر "كونري" بتقديم البطولة بأفلام جيمس بوند، كما شارك في أعمال مختلفة ومميزة عديدة وصل عددها لـ94 عملاً، تتنوع بين أفلام، ومسلسلات، وأفلام قصيرة، وأنيمشن.

ومن أفلام "كونري"، Tarzan's Greatest Adventure عام 1959، The Wind and the Lion عام 1975، وفيلم The Hunt for Red October عام 1995 وغيرها الكثير من الأعمال المميزة.