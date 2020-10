إصابة الممثل الأمريكي الحاصل على أوسكار جيف بريدجز بالسرطان

أعلن الممثل الأمريكي جيف بريدجز على موقع تويتر عن إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

قال "جيف": "لقد تم تشخيصي بسرطان الغدد الليمفاوية، على الرغم من أنه مرض خطير، فإنني أشعر بأنني محظوظ لأن لديّ فريقًا رائعًا من الأطباء، تابع: "أنا بدأت رحلة العلاج".

وفي تغريدة ثانية على نفس الموضوع، شكر "بريدجز" جمهوره وشجعهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة: "أنا ممتن للغاية للحب والدعم من عائلتي وأصدقائي، شكرا لكم على صلاتكم وتمنياتك الطيبة لي بالشفاء"، واستكمل: "وأثناء وجودكم بجانبي، من فضلك تذكروا أن تذهبوا للتصويت في الانتخابات، لأننا جميعًا شركاء في هذا".

والممثل جيف بريدجز، 71 عاما، ولد 4 ديسمبر 1949 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بأمريكا، وهو ابن الممثل الشهير لويد بريدجز، وظهر في بعض الأحيان مع والده في مسلسله التلفزيوني الشهير Sea Hunt عام 1958 وهو في سن الرابعة عشرة.

شارك "جيف" كممثل في 90 عملا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام، وآخر أفلامه Bad Times at the El Royale كان عام 2018، وعام 2017 قدم 3 أعمال وهي Only the Brave، وKingsman: The Golden Circle، وThe Only Living Boy in New York.

وقبل إعلان مرضه كان يصور المسلسل التلفزيوني القصير The Old Man.

وخلال مشواره الفني ترشح "جيف" للكثير من الجوائز، بينها 7 ترشيحات أوسكار، وحصدها مرة عام 2010، عن دوره الرئيسي في فيلم Crazy Heart، والذي أخرجه سكوت كوبر.

وجسد "جيف" في الفيلم دور أحد صناع موسيقى الريف الذي يعمل على إعادة تقييم حياته بعد خلال قصة حب محكوم عليها بالفشل.

وترشح جيف بريدجز لجولدن جلوب 5 مرات وحصدها مرة عام 2010، كما قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه عام 2019.