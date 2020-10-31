رئيس الوزراء ونظيره العراقي يوقعان 15 اتفاقية: أبرزها بقطاع الصحة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، بمقر مجلس الوزراء العراقي، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وهي:

1. مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، ووقّع عليها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي.

2. مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وقّعت عليها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسالار عبدالستار محمد، وزير العدل العراقي.

3. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقّعت عليها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي.

4. مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية، والبورصة المصرية، وقعت عليها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وطه أحمد عبدالسلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية.

5. البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، وقّعت عليها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

6. مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقعت عليها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و الدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

7. اتفاقية النقل البحري، ووقع عليها المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي.

8. مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، ووقع عليها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقية.

9. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، ووقع عليه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية.

10. مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، ووقعت عليها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي.

11. بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، ووقعت عليه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

12. مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

13. مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقعت عليها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومنهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

14. مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، ووقع عليها المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة سها النجار، رئيس هيئة الاستثمار العراقي.

15. بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية، ووقع عليه محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلي صبيح علي الساعدي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي.