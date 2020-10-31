"جماجم وعظام".. استعدادات فنادق الغردقة للاحتفال بـ"الهالوين"

أنهت فنادق الغردقة استعدادتها للاحتفال بعيد "الهالوين"، أو عيد الهلع، تزامناً مع احتفالات معظم دول العالم بهذه المناسبة، حيث يحرص السائحون على ارتداء الملابس التنكرية، التي تثير الرعب، ووضع "مكياج" على وجوههم يثير الخوف، كما اكتست الطرقات ومداخل الفنادق بتصميمات ديكور مرعبة، مثل الهياكل العظمية والجماجم.

وحرصت مجموعة من السائحين علي التقاط الصور التذكارية مع الأشكال المخيفة، ويختتم عيد "الهالوين" بحفل مسائي، حيث يقٌام الاحتفال في معظم الدول تزامناً مع ليلة 31 أكتوبر من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين.

وأوضح "حسام عسكر"، مدير تسويق لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن موعد "الهالوين" يأتي مع احتفال المسيحيين بعيد يوم جميع القديسين في أوروبا، في 31 من شهر أكتوبر، ويعتبر احتفالاً عالمياً، تُغلق الدوائر الرسمية في الدول الغربية وغيرها أبوابها للاحتفال به، وتشمل الأنشطة المرافقة لعيد "الهالوين" الخدع وارتداء الملابس الغريبة والأقنعة، وتروى القصص عن جولات الأشباح في الليل، وتعرض التليفزيونات ودور السينما بعض أفلام الرعب.

وكشف "محمد السباعي"، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الجو العام لاحتفالات السائحين بعيد "الهالوين" يكون مرعباً، موضحاً أن السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات يحتفلون بهذه المناسبة، التي يظهر فيها السائحون بإطلالات مختلفة، مقتبسة من بعض العادات الأوروبية القديمة.

وقال "رضا الدخاخني"، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الهدف من تنظيم هذه الاحتفالات هو مشاركة الأجانب احتفالاتهم، والتي تتزامن مع توقيت قضاء إجازتهم بمصر ، ومشاركتهم جو الاحتفالات، وذلك كنوع من الدعاية وتنشيط السياحة، موضحاً أن ذلك يلقى قبولا لدى السائحين، الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع الأشكال المخيفة، ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.