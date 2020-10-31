أمسية الأشباح.. السائحون يحتفلون بـ"الهالوين" في الغردقة

يحتفل السائحون من مختلف الجنسيات الأجنبية اليوم السبت، بعيد الهالوين أو عيد الهلع، تزامنًا مع احتفالات معظم دول العالم بالهالوين، حيث يرتدون ملابس تنكرية مرعبة بالإضافة إلى وضع المكياج المخيف.

وتكتسي طرقات الفنادق بديكور مرعب بداية من شكل المأكولات على البوفيه في المطاعم، ويطغى لون الدم الأحمر على الملابس التنكرية، بالإضافة إلى الوجوه التنكرية المرعبة، ويختتم الهالوين بحفل مسائي.

يقام الاحتفال في معظم الدول تزامنًا مع ليلة 31 أكتوبر من كل عام، عشية العيد المسيحي الغربي "عيد جميع القديسين".

ومن جانبه، أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية كبرى بالغردقة إلى أن احتفالات السائحين بالهالوين بالفنادق تشهد أشكالا تنكرية مرعبة مثل هياكل عظمية وأيدي مقطوعة، تعبيرًا عن الجو العام في تلك الليلة.

وأوضح أن السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية يحتفلون بهذه المناسبة من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا والتشيك، ويظهرون بإطلالات مختلفة مقتبسة من بعض العادات الأوروبية القديمة.

وكشف "العتيق"، أن الهدف من تنظيم هذه الاحتفالات هو مشاركة الأجانب احتفالاتهم والتي تتزامن مع توقيت قضاء إجازتهم بمصر ومشاركتهم جو الاحتفالات، كنوع من الدعاية وتنشيط السياحة، موضحا أن ذلك يلقى قبولا كبيرًا ما يدفعهم لالتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول حسام عسكر مدير التسويق لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن موعد الهالوين يأتي مع احتفال المسيحيين بعيد يوم جميع القديسين بأوروبا في الـ31 من شهر أكتوبر، ويعتبر الهالوين احتفالاً عالميًا تُغلق الدوائر الرسمية في الدول الغربية وغيرها أبوابها للاحتفال به، وتشمل الأنشطة المرافقة لعيد الهالوين الخدع وارتداء الملابس الغريبة والأقنعة، وتروى القصص عن جولات الأشباح في الليل، وتعرض التليفزيونات ودور السينما بعض أفلام الرعب.