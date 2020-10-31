عاجل.. غلق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" بالمنيا لهطول سيول

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، عن إغلاق طريق الشيخ فضل - رأس غارب بالإتجاهين حفاظا على سلامه وأمان المواطنين، حيث يوجد سيل عند الكيلو 80 بمنطقة الشيخ فضل، عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.

وتهيب محافظة المنيا، بالمواطنين بعدم السفر على الطريق وإتباع التعليمات حرصا على سلامة المواطنين.

وكانت محافظة المنيا، نظمت مطلع الشهر الجاري العرض الخاص باصطفاف جزئي لعدد من الآليات والمعدات والمركبات التي تمتلكها المحافظة للتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع مخاطر السيول المتوقعة على المحافظة، وتطبيق نموذج عملي لإنقاذ سيارة نصف نقل جرفتها مياه السيول الى داخل مخر سيل المنطقة الصناعية.

قال المحافظ إن هذا التدريب نتاج سلسلة من الاجتماعات الخاصة بمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعداداً لموسم الشتاء القادم، ويهدف الى محاكاة فعلية لمواقف طارئة، وسيناريو متكامل لمواجهة أزمة السيول، حال وقوعها، حيث يتم من خلاله تدريب الافراد والوقوف على مدى جاهزية المعدات، ومدي التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لمواجهة مثل تلك الازمات، مشيراً الى ان طابور العرض يشمل الآليات والمعدات والمركبات من لوادر وقلابات وجرارات وسيارات شفط مياه وكراكات وسيارات مواد غذائية وسيارات إسعاف وسيارات الدفاع المدني، وغيرها، حيث وصل عدد المعدات المشاركة بالتدريب 70% من نسبة إجمالي معدات المحافظة من مختلف القطاعات.

أشار المحافظ، ان المنيا كانت من أولى المحافظات في إعداد تقرير مفصل حول الدروس المستفادة من السيول التي اصابت المحافظة شهر مارس الماضي، وكذلك احتياجات المحافظة لمواجهة أى سيول قادمة، حيث تم رفعه للسيد رئيس مجلس الوزراء، والذي اوصى بتوفير كافة احتياجات المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الهدف الأساسي للدولة هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشآت العامة.