نكشف المحرك الرئيسي لإعلام الإخوان: فلسطيني يعمل لحساب المخابرات البريطانية

كشفت مصادر أن هناك أيدي خفية تتحكم في كل شيء داخل إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، وكل ما يتعلق بالوجوه الإعلامية، التي تطل من نوافذ الجماعة، سواء قناة الشرق أو مكملين، واستراتيجية ادارة القناة والموضوعات التي يتم تناولها.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن الشخصية الغامضة التي تدير اعلام الإخوان في تركيا، ترتبط بالمخابرات البريطانية، وهو فلسطيني الأصل، وحاصل على الجنسية الإنجليزية، ويدعى "أبوعامر"، لافتة إلى أن أبوعامر، يتحكم في الموضوعات التي تنشر والتي لا تنشر، وهو الذى يحدد في أي الموضوعات يتكلمون أو لا يتكلمون.

وتابعت المصادر، أن أبو عامر لديه كافة الصلاحيات ويتحرك كيفما يشاء وهو الذي يتحكم في بورصة الإعلاميين الإخوان الذين يصعدون ويظهرون عبر منابر الإخوان أو أولئك المغضوب عليهم ويهبطون ولا يظهرون عبر تلك المنابر التحريضية، موضحة أن الرجل الفلسطيني يُلقب بـ"عم الحاج" ويتحكم في كل شيء.

وأشارت المصادر، إلى أن أبوعامر أصدر أوامره مؤخرًا بفتح تحقيقات عاجلة تجاه التسريبات الجنسية التي صدرت عن عدد من اعلاميي الاخوان، من بينهم معتز مطر، ومحمد ناصر، مؤكدة أن عامر شدد على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حفظ وجه الجماعة أمام عناصرها.

اتجاه داخل الجماعة الإرهابية بتغيرات اعلامية

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، عن وجود اتجاه داخل الجماعة الارهابية بتصعيد كل من البحيري وعطون خلال الفترة المقبلة، لافتة أنه من المحتمل الاستغناء عن وجوه أخرى على خلفية التسريبات الجنسية الأخيرة، وقد يكون محمد ناصر أحدهم.

وكانت فضائح جنسية طالت كل من الإخواني معتز مطر المذيع بقناة الشرق، ومحمد ناصر المذيع بقناة مكملين، وكذلك عبدالله الشريف اليوتيوبر الإخواني الهارب إلى الدوحة، هزت أركان الجماعة.

واتجه التنظيم خلال الشهور الماضية بدفع عدد من الوجوه الجديدة للانضمام لكتيبة إعلاميي الارهاب الذين يطلون من نوافذ الشرق ومكملين، وكان من ضمن هذه الأسماء أحمد عطوان و عماد البحيري، حيث يقدمان برنامج بعنوان "الشارع المصري".