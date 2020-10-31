القوى العاملة عن إلغاء السعودية لنظام الكفيل: لم تصل بيانات رسمية

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، عن حقيقة ما جرى تداوله مؤخرا حول اتجاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لإلغاء نظام الكفيل، مؤكدا أن هذا الأمر تكرر الحديث عنه في بعض وسائل الإعلام مطلع عام 2020 الجاري، وسبق لوزارة القوى العاملة، أن تواصلت مع المستشارين العماليين لمصر بالرياض وجدة، للتعرف على حقيقته.

وزارة العمل السعودية لم تصدر أي بيانات رسمية

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لم يصدر عن وزارة العمل السعودية، أي بيان رسمي يفيد أو حتى يلمح لإلغاء نظام الكفيل، موضحا أن مسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدروا العديد من التصريحات منذ عدة أشهر، أفادوا خلالها بأن الأمر لم يجري حسمه، وأن هناك علاقات تعاقدية متشابكة في سوق العمل السعودي تحكم علاقة أرباب العمل وأصحاب المنشآت بالعامل الوافد، وأن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن لن يتخذ إلا بعد مناقشات ومباحثات بين كافة الأطراف.

انتشار شائعة إلغاء نظام الكفيل عبر سائل التواصل الاجتماعي

وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية والسعودية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت اتجاه المملكىة العربية السعودية، لإلغاء نظام الكفيل المعمول به من أكثر من 70 عاما.

جدير بالذكر أن وزارة العمل السعودية، تقوم حاليا بمبادرات على نطاق واسع لتطوير العلاقات التعاقدية بين أرباب العمل والوافدين المتعاقدين، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير سوق العمل في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

وفي سياق آخر، حذرت شعبة إلحاق العمالة في الخارج بغرفة القاهرة، العمالة المصرية الراغبة في العمل بدول الخارج من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، لتسفير العمالة للخارج، حتى لا يقعوا فريسة لأصحاب الضمائر المعدومة، ثم يكتشفوا أنهم وقعوا في عمليات النصب، لاسيما وأن هناك شركات كثيرة وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.