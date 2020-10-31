مدبولي من العراق: خطة زمنية لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم مصالح الشعبين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم، بمقر مجلس الوزراء العراقي، وبدأ رئيس وزراء العراق، بالترحيب بنظيره المصري في بلده الثاني، متمنياً تكرار الزيارة.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر، إن اليوم، يُعتبر تاريخيا للعلاقات بين الدولتين، فبعد هذه الاجتماعات والفاعليات للجنة العليا المشتركة ما بين الدولتين وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، تشرف بتوقيع هذه الاتفاقات، موجها حديثة للوزراء بوضع خطة زمنية محددة لتفعيل وتنفيذ هذه البرتوكولات وتحويلها لمشروعات تخدم مصالح الشعبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري: "تحدثنا وتشاركنا عن تفعيل القرارات التي صدرت عن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله ملك الأردن، ومصطفى الكاظمي، وجرى التوافق على خروج عدد من المشروعات في الدول الثلاث".

وتابع: "ناقشنا عددا محددا من المشروعات، وسيجري عرضها على قيادات الدول في أقرب وقت لتفعيل هذه الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث، بما يحقق مصالح الشعوب وأيضا لصالح المنطقة".