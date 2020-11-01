بورصة الدواجن اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا طفيفًا اليوم، اليوم الأحد 1 نوفمبر، وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها بورصة الدواجن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وكانت بورصة الدواجن شهدت في مطلع الشهرين الماضيين، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، ما جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

يقول عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ"الوطن"، إنّ أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا بقيمة جنيهًا واحدًا اليوم، حيث تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 18 إلى 18.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 26 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، مؤكدًا أنّ السعر العادل الذي من المفترض أن يصل إلى المستهلك هو 23 جنيهًا للكيلو، وهو السعر الاسترشادي الذي يخرج من الغرفة التجارية، قائلًا إنّ هذا الانخفاض لا زال لا يشعر به المواطن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنّ أسعار البيض سجّلت انخفاضًا أيضًا، ليصل سعر بيعها بالمزرعة إلى 26 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 31 جنيهًا، إلا أنّها لازالت تباع للمستهلم على السعر القديم وهو 34 جنيهًا نظرًا لأنّ هذا الانخفاض يُعد مفاجئًا وحدث خلال يومين فقط.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنّ الأعلاف واصلت ارتفاعها، إذ سجّلت زيادة وصلت إلى 7400 جنيه للطن الواحد، خلال الأسبوع الماضي، مضيفًا أنّ سعر الكتكوت الشركات تراوح بين 9 إلى 11 جنيهًا، فيما يتراوح كتكوت الأهالي بين 7 إلى 9 جنيهات.

توقعات بورصة الدواجن

وأضاف "السيد" أنّه مع هذه الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة المقبلة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله، إلا أنّه مه خلال الخبرات التراكمية يمكن أن يحدث تغيرًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح رئيس الشعبة أنّ ما زال هناك انخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين بالرغم من هذا التراجع في الأسعار، مؤكدًا أنّه مع دخول فصل الشتاء إذا تمت تحركات إيجابية من الطب البيطري والتقصي النشط والاستجابة السريعة يمكن أن نشهد استقرارًا في الأسعار، أما إذا واجهت المنظومة أي مشاكل يحدث أن يخرج المربين والمزارعين من المنظومة، ما يؤدي إلى الشُحية والتي بدورها تؤدي إلى الارتفاع في الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيدًا، إذ يتم إنتاج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.