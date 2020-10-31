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مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل السنغالية

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الوطن
08:47 م | السبت 31 أكتوبر 2020
مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 31 أكتوبر، عن خالص التعازي في ضحايا الحادث المأساوي، الذي شهد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال، في طريقها إلى جزر الكناري، ما أسفر عن وفاة أكثر من 140 شخصا؛ فيما تُبذل الجهود لاستعادة رفات الغارقين.

كما تؤكد مصر مجدداً، في هذا الصدد، على ضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، والتهريب والتي تستغل الشباب اليائس للتربح من ورائهم.

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