خالد الصاوي: "مشواري كان معقد زي شخصيتي"

قال الفنان خالد الصاوي، إن التمثيل هو المهنة الأصلية، وإذا أجاد يصبح بطلا، وإذا أجاد يصبح نجما، ثم نجما فوق العادة، وكل الناس تريد أن تصبح أغنياء ومشهورين وناجحين، لأن المجتمع يقدر الناس بهذه الطريقة، ولكن صعوبة هذا الطريق لا يصمد أمامها كل الناس.

وأضاف "الصاوي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، السبت: "مشواري كان معقد زي شخصيتي، زي الطريق الصحراوي، لكن بيبقى فيه مكاسب كتيرة، وأهمها إن الواحد يعرف شخصيته، ويلاقي نفسه، ولكن هذه ليست نصيحة للشباب لأن مشواري كان صعب جدا، وأتمنى كل شاب يجد نفسه بطريقة أسهل".

وتابع، أنه مثل أي شاب كان يرغب في النجاح، وعرف أنه نجح عندما اشترك في فيلم "لعب في الدماغ"، ثم "عمارة يعقوبيان"، وهذا كان أول النجاح، ونتعلم مع الوقت ألا نفرح بالنجاح سريعا لأنه يمكن أن ننطفيء سريعا، ولا يستطعيون استكمال الطريق.

وأوضح، الممثل لا يكتفي بشخصيته فقط، وإنما يجرب شخصيات أخرى يعيشها في التمثيل، وهذه المهنة "غريبة جدا"، والناس تحب المهنة وتكره الممثلين، وهذه المهنة مرت بمراحل كثيرة، وفي أوروبا كان من يقتل ممثلا لا يحاكم ولا يعدم، ولكن يعدم "ظله"، وفي مصر كانت المحاكم لا تأخذ بشهادة الممثلين.

ولفت إلى أن المهنة بها الكثير من المتاعب، ولكن من يحب هذه المهنة، يتحمل المصاعب التي يواجهها في طريقه.