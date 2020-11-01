كل ما تريد معرفته عن Blach Friday.. متى يبدأ وينتهي وكيف تستفيد منه؟

أيام قليلة تفصلنا عن أكبر حدث في مجال التسوق عالميًا ومحليًا، وهو يوم جمعة التخفيضات الذي يطلق عليه اسم يوم (الجمعة السوداء) Black Friday، إذ تقدم معظم المتاجر الإلكترونية والشركات مجموعة من العروض الخاصة بهذا اليوم، والتي تتميز بتخفيضات كبيرة في الأسعار ما يشجع المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء سريعًا.

ما هو البلاك فرايدي؟

الجمعة السوداء أو البيضاء هو أهم حدث للتسوق، حيث ينتظره العديد من المستهلكين في الكثير من الدول حول العالم، فمع بداية شهر نوفمبر تبدأ المتاجر الإلكترونية والشركات الاستعدادات معلنةً خصومات وتخفيضات كبيرة تبدأ في نهاية الشهر على مجموعة كبيرة من المنتجات مثل: الأجهزة الكهربائية، والحواسيب المحمولة، والهواتف، وأجهزة الألعاب، ومستحضرات التجميل، ومعدات المطبخ، والملابس، والعطور، والأحذية، وغير ذلك، وتستمر التخفيضات في بعض المتاجر حتى نهاية شهر نوفمبر.

مواقع يمكنك الوثوق بها خلال التسوق في البلاك فرايدي

وتقدم العديد من المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل موقع أمازون، وإيباي وغيرها عروضا مغرية، إذ تقوم هذه المواقع بتقديم خصومات على منتجات عديدة، وبالإضافة إلى ذلك؛ يقومون بتقديم عرض خاص جدًا على منتج معين يتغير كل ساعة.

ومن أبرز المواقع المضمونة للشراء في هذا اليوم:

- أمازون Amazon.

- أووك Awok.

- نمشي Namshi.

- نون Noon.

- جوميا Jumia.

- وولمارت Walmart.

- سامسونج الأمريكي Samsung US.

- إبياي ebay ولكن يجب أن تتأكد من البائع أولًا قبل اتخاذ قرار الشراء، ويمكنك ذلك من خلال فحص بعض المؤشرات المهمة مثل: كمية البضاعة المُباعة، وتوافر ضمان الإرجاع، وتقييم البائع العام بواسطة المشترين السابقين.

كيف تستفيد بعروض البلاك فرايدي؟

يمكنك الاستفادة من العروض التي تقدمها المتاجر الإلكترونية عن طريق اتباع الآتي:

- الاشتراك في تحديثات البريد الإلكتروني التي تقدمها المواقع، وتنزيل تطبيقاتها ومتابعتها على فيسبوك، وتويتر، وإنستاجرام، وبهذه الطريقة ستحصل على إشعارات تبقيك على إطلاع دائم.

- يمكنك القيام بالبحث سابقًا، ووضع إشارة مرجعية على المنتجات التي ترغب في شرائها، وبذلك يمكنك إنشاء اختصار لرؤية الخصومات بمجرد إتاحة الصفقات.

- سجل الإيميل الخاص بك في مواقع العلامات التجارية التي ترغب في الشراء منها، حتى تحصل على العروض الجديدة أولًا بأول.

- حدد قائمة العناصر التي ترغب في شرائها فقط، وتجنب الوقوع في فخ شراء الأشياء التي لا تحتاجها أو تريدها، فقط لأنها معروضة للبيع بخصم كبير.

كيف تتسوق بأمان خلال البلاك فرايدي؟

- التزم بالتسوق من المواقع التي تعرفها مثل: (أمازون) Amazon، أو أحد متاجر التجزئة العالية المستوى.

- عند إنشاء حسابات على هذه المواقع يجب عليك الحفاظ على قوة وتعقيد كلمات المرور وتغييرها كل فترة.

- ابتعد عن استخدام كلمة المرور نفسها لكل المواقع والحسابات.

- لا تحفظ كلمات المرور الخاصة بك، ومعلومات التسجيل على هاتفك.

- احذر الضغط على روابط رسائل بريدك الإلكتروني غير الموثوقة، أو روابط الصفقات التي تبدو مغرية وفي بعض الأحيان مجانية.

- تحقق باستمرار في هذا اليوم من معاملاتك وتحويلاتك البنكية.