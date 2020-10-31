سفير السعودية: جامعة سلمان بها تخصصات ستفيد مصر والمملكة

هنأ السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، مصر على المشروعات التنموية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سيناء، ومنها جامعة الملك سعود بفروعها الثلاثة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتبر الأول من نوعها في سيناء.

وأضاف "النقلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أن هذا الصرح أُنشئ بأحدث الأنظمة التعليمية والتقنية في العالم، ويحتوي على تخصصات تخدم التنمية الشاملة سواء في مصر أو الدول الأخرى بما فيها المملكة.

وتابع: "من بين التخصصات التي شاهدتها لأول مرة هو تخصص زراعة المناطق الصحراوية، وبخاصة أن مصر والسعودية فيها مساحات صحراوية واسعة جدًا وبالتالي فإن هذا التخصص سيزيد التنمية".

وأشار، إلى أن الوفد السعودي الذي حضر إلى القاهرة اليوم كان يترأسه الملك فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، وكان ينوب عن ولي العهد محمد بن سلمان الذي وجهت إليه الدعوة ولم يتمكن من الحضور، وكان من أعضاء الوفد عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الدولة، ووزير التعليم ووزير الدولة للشؤون الإفريقية ونائب رئيس صندوق التنمية السعودي.