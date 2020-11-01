رئيس "الشيوخ": المجلس ليس رفاهية.. ولدينا 30 وظيفة محددة

كشف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية، فذكر أن جميع الدول التي أخذت بفكرة الغرفتين التشريعيتين لم يكن نوعًا من الرفاهية، بل وجود الغرفتين يّجعل هناك نوعا من اقتسام العمل التشريعي والرقابي، فالاختصاصات للوهلة الأولى لغير المتخصص قد تبدو شكلية وقد تبدو نوعًا من المرونة، ولكن من يدرك القانون جيدًا يجد أن هناك 20 أو 30 وظيفة محددة لمجلس الشيوخ، ووجدنا اختصاصات كثيرة مسندة للمجلس.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال أول لقاء تليفزيوني بعد توليه المنصب، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن هناك اختصاصات كثيرة توكل للمجلس بمقتضى الدستور بعضها من أرقى العمل القانوني مثل المعاهدات ذات سيادة ومراجعتها وتعديل مادة أو أكثر في الدستور، ومسائل أخرى في غاية الأهمية تم توكيل المجلس بها، موضحًا أنه سعيد للغاية بأن المجلس بشقيه "أعضاء منتخبين – أعضاء مُعينين" يحوي قامات وتنوعا فكريا وخبرات غير عادية.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه يقول على سبيل الدعابة أحيانًا "لو معرفناش نبقى قاطرة لهذه الدولة يبقى إحنا معملناش حاجة لما يحتويه المجلس من قامات"، فيجب أن تكون هذه القامات مفيدة، وكان حريص على أن يقوم يذكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "قولت لمدبولي هناك إرهاصات أن المجالس النظيرة السابقة كانت تخرج أشياء عظيمة جدًا وكانت توضع في الأدراج، وأنا رديت عليهم بأن هذا الأمر لم يكن بمثل هذا العصر".

وأوضح أنه سيتم عمل لجان متخصصة داخل المجلس، وهناك قمم داخل المجلس، "الجانب التشريعي سبوها علينا احنا اعداد القانونين اللي موجودين وده شيء رائع جدا"، موضحًا أن البعض تحدث عن عدم أهمية مجلس الشيوخ كونه غير ملزم، ولكن قد يستدعى بعض الأمور قرارات، "لو مثلا قاعد قاعد مع شيخ الأزهر وسألته في مسألة دينية ماذا سيكون الأمر لو قالي كذا، يجب أن ألتزم لوزن من أفتى أو من قال".

وتابع: "لما تبقى مسألة مبحوثة بهذا الشكل من ناس اجتهدت وناس قمم تاريخ طويل في الأمر محل البحث يقينا سيفرض نفسه على تطبيقه".