رئيس مجلس الشيوخ يكشف كواليس الجلسة الافتتاحية: عرس حقيقي

تحدث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس بصورة مشرفة أمام الجميع، موضحا أن الله حبا المجلس بالأمين العام لمجلس الشيوخ محمود إسماعيل عثمان، واصفًا إياه بأنه أدق الناس في عمله التنظمي أو القانوني، وكان حريص من الوهلة الأولى، على أن يجعل من الافتتاح عُرس حقيقي.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال أول حوار له عقب توليه المنصب، في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن عثمان كان حريصا على أن يُعطي انطباع من أول لحظة للجميع، بأن المجلس جاء بالجديد في كل المجالات بإذن الله، وحريص على إعطاء صورة مشرفة ليست في مصر فقط، بل ربما للمحيط العربي والخارجي، حتى تعود مصر لوضعها المشرف.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن محمود إسماعيل عثمان، اجتهد اجتهادًا حميدًا، وأخذ بمعايير موضوعية، أدت إلى خروج المجلس بالشكل الأمثل وهذا ما رأه الناس.