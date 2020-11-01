9 إرشادات وسيارات إغاثة.. "المرور" تعلن حالة الاستنفار لمواجهة الأمطار

طالبت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم أثناء القيادة على الطرق لتجنب الحوادث؛ نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها مصر في بعض المناطق.

وأعلنت اﻹدارة العامة للمرور، حالة الاستنفار القصوى على الطرق مع مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد توقعات الأرصاد الجوية بسقوط اﻷمطار على الطرق وهى 9 إرشادات هى: السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار والتحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا و مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه ويجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

كما طالبت الإدارة قائدى السيارات بعدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز، وتجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا لوقوع الحوادث وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا"، بسرعة 100 كم وتشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بنشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.