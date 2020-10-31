مصادر: شاهد عيان يسهم في كشف هوية طفل فيديو الإساءة لشرطي المرور

قالت مصادر أمنية إن شاهد عيان وراء الكشف عن هوية نجل القاضي الذي ظهر في فيديو الإساءة لشرطي المرور، الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عندما استوقفه وطالبه بتراخيص السيارة والقيادة.

وأضافت المصادر أن شاهد العيان نجح في التقاط أرقام السيارة التي تمكنت من الهرب عندما شاهد قائدها يحاول دهس الشرطي، وأنه سلم أرقام السيارة لأجهزة الأمن، وشرح تفاصيل الواقعة.

وتابعت المصادر أن أمين الشرطة روى تفاصيل الواقعة، كما ظهرت في الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد السيارة، وتبين أن من يقود السيارة هو نجل قاضٍ ومقيم في المعادي، وكان يستقل سيارة مرسيدس سوداء اللون موديل سي 280، حيث تمكنت الجهات الفنية بوزارة الداخلية، من تحديد هويته بعد فحص الفيديو.

وكان النائب العام، ذكر في وقت سابق اليوم، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، وأمر النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.