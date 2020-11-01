رئيس مجلس الشيوخ: نسعى للوصول مع "النواب" لأسمى مراحل التشريع

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه سيكون هناك نوع من التكامل بين المجلس وبين الغرفة الأخرى "مجلس النواب"، ويقينًا أننا سنتعاون في هذا الأمر للوصول إلى مشروع قرار صائب، موضحًا أنه سيتم مناقشة المعاهدات الدولية في المجلس ثم رفعه لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كما يسعى مجلس الشيوخ إلى الوصول بالتشريع لأسمى مرحلة.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال أول حوار تليفزيوني له بعد توليه المنصب مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أنه في المعاهدات الخاصة مثلا بالقروض التي قد يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس أو يُحيلها مجلس النواب لنا، سيتم دراستها بشكل دقيق مع بعض التعديلات أو الإضافات أو الحذف وهذا دور أصيل في المراجعة.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه ربما التجارب الخاصة بالمجالس التشريعية السابقة، والتي كانت تتعرض لضغط عمل كبير هناك مشروعات قوانين لم تأخذ حقها، وهنا لا يصف أي مجلس بالتقصير، "أي شخص متابع اللي حصل في مجلس النواب هيلاقيه عمل جهد كبير جدا وكان مثقل وهذه الأثقال ربما كانت لها بعض الانعكاسات على نوعية نص القانون".

وتابع: "التشريعات الخاصة بمجلس النواب كانت رائعة بس كان أملنا الضبط والدقة"، فمن ضمن هموم الموجودة في اللجان التشريعة كم التشريعات التي نعاني منها من سنوات، بعضها من 1937، "الزمن اتغير والنصوص العقيمة ما زالت محتاجة تعديل تتطلب مواجهة".