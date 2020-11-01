10 محافظات أكثر فقرا وأعلى خصوبة يستهدفها مشروع "2 كفاية".. اعرفها

قال الدكتورعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمشرف على مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، إن المشروع يأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتغيير القيم الإنجابية السائدة.

وأكد المشرف على "2 كفاية"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المشروع يستهدف مليونا و129 ألفا و187 سيدة في عشر محافظات هي الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، وأسوان".

ولفت عثمان، إلى أن المشروع يستهدف أيضا 12200 سيدة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، ليصبح إجمالي المستهدفات مليونا و141 ألفا و387 سيدة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

وأشار إلى أن تقديم خدمات تنظيم الأسرة يجري من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ 4 ملايين و223 ألفا و217 زيارة طرق أبواب، ليصل تحقيق المستهدف من عدد الزيارات إلى 115%.

وأوضح أن عدد السيدات المحولات إلي عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة تجاوز 578 ألف سيدة.

من جانبه قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن رئيس الوزراء، قرر زيادة عدد عيادات "2 كفاية" إلى 400 عيادة أهلية، مشيرا إلى أن البرنامج هدفه الحد من الزيادة السكانية.