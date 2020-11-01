استقرار الدولار والعملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم

سجلت أسعار العملات استقرارا في البنوك في بداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، بينما سجل سعر اليورو 18.34 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 20.26 جنيه للشراء، 20.38 للبيع.

أما العملات العربية، فجاء سعر الريال السعودي بـ4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وأخيرا سجل سعر الدينار الكويتي 51.17 جنيه للبيع، و51.51 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في أسواق المال استقرارا، إذ سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 946 جنيها، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 828 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 709 جنيهات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6626 جنيها، وتراجع سعر الذهب المدموغ في مصر خلال 2020 بنسبة 30% بسبب فيروس كورونا، وتراجعت نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، خاصة وأنّ كل المشغولات الذهبية المتداولة في مصر مدموغة وغير مسموح بتداول أي جرام ذهب دون دمغة، حسب ما أعلنته شعبة المعادن الثمينة في وقت سابق.

ويعتبر دمغ الذهب حماية للمستهلك النهائي ومن يشتري ذهب غير مدموغ يتعرض لمخاطر النصب، والعيار الأكثر مبيعا هو 21 نظرا لتعدد تشكيلاته، وانتشاره في كل محافظات الجمهورية، و99% من الذهب المتداول ينتمي إليه.

وبحسب الشعبة ففي الأيام الماضية، اتجه المواطنون نحو شراء الذهب السبائك، عقب خفض سعر الفائدة مؤخرا، والتي شهدت ارتفاعا في مبيعاتها أكثر من 50% قياسا على العام الماضي، كما خصصت الكثير من الشركات خطوط إنتاج كاملة للسبائك.

وأشارت الشعبة إلى أنّ سعر أوقية الذهب لا يستقر أبدا لمدة طويلة، ولا يمكن التوقع بسقف محدد لارتفاع الأسعار، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج فيروس كورونا، وهذا ينذر بارتفاع الذهب، إضافة إلى أنّ عودة الدول للإغلاق مرة أخرى سيجعل من الذهب ملاذا آمنا لفترة أطول، ولا يمكن التوقع بوضع الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وسجل الذهب أقل سعر فيما يزيد على أسبوع، تحت ضغط قوة الدولار وعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة، ونزل الذهب عن مستوى 1900 دولار نهاية الأسبوع الماضي.