ذبحه أمام والدته.. اعترافات قاتل الطفل السوداني: "أبوه عورني وسرقني"

"أبوه عورني وخاني وسرقني"، بهذه الكلمات اعترف حداد بقتل طفل سوداني عمره 13 سنة بعدة طعنات قاتلة في أكتوبر، حيث أقر أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام من والده الذي قام بالنصب عليه واعتدى عليه بسكين.

وقال المتهم في التحقيقات "إن بداية الواقعة تعود إلى نهاية عام 2018 عندما قام بتسليم مبلغ 50 ألف جنيه لـحداد بوساطة والد المجني عليه "44 سنة - عامل حدادة نفس الجنسية" لمساعدته في إنهاء إجراءات سفره لدولة أوروبية".

وأضاف المتهم، أن الشخص الذي حصل على أمواله لم يقم بذلك، ولم يرد المبلغ، وغادر البلاد، فطلب من والد المجني عليه رد المبلغ، حيث قام بتسليمه 14 ألف جنيه وأخذ يتردد عليه لاستعادة باقي المبلغ.

وأكد المتهم، مطالبته لوالد المجني عليه بسداد باقي المبلغ المالي، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بالتعدي عليه بسكين، محدثاً إصابته بجرح قطعي بذراعه الأيسر، فانصرف ثم عاد مرة أُخرى وبحوزته سكين وصعد إلى الشقة محل إقامته، فاكتشف عدم تواجده فتعدى على نجل المجني عليه أمام والدته، محدثاً إصابته التي أودت بحياته وهرب.

وذكرت التحريات التي قام بها قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تلقي قسم ثالث أكتوبر إشارة من مستشفى بإستقبالها "طالب 13 سنة مقيم بدائرة القسم" متوفي إثر إصابته بجرحين طعنيين بالصدر.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة حداد، له معلومات جنائية ومقيم دائرة قسم الأربعين بالسويس، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن السويس، أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليا بإرتكابه الواقعة، وبمواجهة والد المجني عليه بما جاء باعترافات المتهم أيدها.

تمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وخلال التحقيقات أكد والد المجني عليه بوجود خلافات مالية بين المتهم وصديق له مقيم بالخارج، فتوسط هو فيما بينهما، ولكن صديقه أخلف وعده للمتهم، وفى يوم ارتكاب الواقعة أخبرته ابنته بتعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين"، وعثر والد المجني عليه بمحل ارتكاب الواقعة على متعلقات وأوراق خاصة بالمتهم.

وقالت شقيقة المجني عليه، إنها رأت المتهم يوم الواقعة يدخل مسكن المجني عليه ويغلق الباب خلفه، ولما دخلت بدورها رأت شقيقها على الأرض مضرجًا في دمائه، وقد أخبرها بتعدي المتهم عليه بسلاح أبيض.