"طفل وزوجة ومسن وتاجر حشيش" ضحايا 4 جرائم قتل بالقاهرة والجيزة بيومين

أربع جرائم قتل ارتكبت خلال يومين فقط في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتنوعت الضحايا بين طفل قتلته أمه بجرعة مخدر حتى تتمكن من ممارسة الرذيلة مع عشيقها، وزوجة قتلها الزوج أمام منزل أسرتها، وتاجر حشيش تخلص منه صديقاه في شقته لاقتراضه مبلغا من المال منهما ولم يرده، وآخرهم مسن قتله جزار بعد أن رفض زواجه من ابنته.

في القاهرة، لفظ طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره أنفاسه الأخيرة متأثرا بقرص منوم وضعته له الأم في العصير حتى تتفرغ لعشيقها أثناء ممارسة الرذيلة في شقتها وفي غياب الزوج، وذلك عندما ظنت أنها ستجعل الطفل ينام، بعد أن تحايلت على الصيدلي وأخبرته أنها لا تستطيع النوم ليبيعها قرصا منوما، ولم تتردد في وضعه بالعصير للطفل، حتى فارق الحياة وهي تظن أنه نائم، وعندما لم تستطع إيقاظه بعد انتهائها من ممارسة الرذيلة، توجهت به للمستشفى لتكتشف أنه مات، ويشتبه الأطباء في سبب الوفاة بسبب العلامات الظاهرية على جسده، فيتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الزوجة واعترفت بكل شيء.

أما في الجيزة، وتحديدا في منطقة العياط، تربص سائق بزوجته بالقرب من منزل أسرتها وفور رؤيتها عاجلها بـ 3 طعنات في مناطق متفرقة من جسدها، حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها، ولفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة، وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمود السبيلي مدير المباحث الجنائية الذي شكل فريقًا للقبض على المتهم، وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي لقطاع جنوب الجيزة، أن المتهم نفذ الجريمة بقرية برنشت بالعياط، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، وتمكنت الشرطة من القبض عليه.

وفي البدرشين، تخلص جزار من ترزي بطعنة قاتلة في الصدر، انتقامًا منه لرفض الأخير الموافقة على زواجه من ابنته، وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا يفيد بالقبض على جزار لاتهامه بقتل جاره، انتقاما منه لرفضه الموافقة على زواجه من ابنته، وتمكنت المباحث من القبض على المتهم البالغ من العمر 24 سنة، بتهمة القتل العمد للمجني عليه 64 سنة بطعنة قاتلة، وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وفي منطقة بولاق الدكرور، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لغز العثور على جثة عاطل ببولاق الدكرور في مسكنه الذي حوله لمصنع للحشيش المخدر، وتبين أن صديقيه قتلاه بعد تجاهله سداد مبلغ 90 ألف جنيه كان قد اقترضها منهما، فحاولا سرقته لكنهما لم يجدا معه سوى 10 جنيهات.