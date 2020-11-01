"صفر وفيات".. الصين: 3 إصابات محلية بكورونا و21 وافدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقاريرا عن 3 إصابات منقولة محليا جرى تسجيلها في منطقة شينجيانج الإيجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، و69 حالة بدون أعراض، و21 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85997 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 7 حالات في قانسو، و5 في شنجهاي، و3 حالات في كل من منغوليا الداخلية وقوانجدونج، وحالة واحدة في كل من فوجيان وسيتشوان وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3380 حالة غادر منها 3080 المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة، أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 81004 أشخاص، مشيرة إلى أن 14247 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 688 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه جرى أمس تسجيل 69 حالة جديدة بدون أعراض بينها 8 وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 666 حالة، منهم 446 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5323 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 555 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5089 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و515 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.