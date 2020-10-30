الصين: تسجيل حالة واحدة بعدوى محلية بكورونا.. و53 بدون أعراض

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالة إصابة جديدة منقولة محليا في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، و53 حالة جديدة دون أعراض، و24 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و940 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 13 حالة في شنجهاي و4 حالات في فوجيان وحالتين في كل من تيانجين وقوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في يونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3332 حالة غادر منها 3044 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 24 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و967 شخصا، مشيرة إلى أن 12 ألفا و863 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 1255 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة بأنه تم أمس تسجيل 53 حالة جديدة بدون أعراض بينها 39 وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 592 حالة منها 439 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5313 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 553 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5073 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 513 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.