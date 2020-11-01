"القوى العاملة" تعين 607 شباب بينهم 6 من ذوي القدرات في أسيوط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 607 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2318 شاباً، فضلا عن إصدار 595 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تمّ إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، عن صرف المديرية منحاً لـ38 عاملاً بـ73 ألفا و769 جنيهًا لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.

كما أجرت المديرية تفتيشًا الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 30 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 1485 منشأة، وعقد ندوتين توعية في مجال المفاوضة الجماعية، و5 ندوات توعية في مجال عمل الطفل من خلال مفتشي العمل، إضافة إلى تلقي 6 شكاوى تمّ بحثها بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.