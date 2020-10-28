تعيين 19 شابا بينهم 2 من ذوي القدرات الخاصة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد، عيّنت 19 شابا بينهم اثنين من ذوي القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 262 من راغبي العمل، وتوفير 18 فرصة عمل.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنّ المديرية استخرجت 94 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة لـ47 عاملا، أما في مجال علاقات العمل، فتلقت 19 شكوى مطالب عمالية، وجرى تسوية 12 شكوي منها، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، إضافة إلى شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية منحا لتلك الفئة بلغت 83 ألف جنيه لـ36 عاملا من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، إنّ المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 132 منشأة، دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضر مخالفات عمالية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية فتشت على 41 منشأة، 4 حملات تفتيشية، وعمل 5 قياسات ميدانية.

وأوضح مدير المديرية، أنّه في مجال التدريب المهني جرى البدء في تنفيذ دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للذكور بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، جرى متابعة 85 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.