عاجل.. سيدة كفر الشيخ أمام لجنة الخبراء ماسبيرو لفحص الفيديوهات الإباحية

قالت مصادر مطلعة على تحقيقات سيدة كفر الشيخ المتهمة بالزنا وممارسة الدعارة، إن جهات التحقيق أمرت بإرسال الفيديوهات الإباحية للمتهمة والبالغ عددها 73 فيديو، إلى خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها ومضاهاة صورتها والصور الواردة في الفيديوهات لاستبيان حقيقتها، وما إذا كان بها تلاعب أم لا.

وأوضح المصدر أن ذلك الإجراء يأتي بعد نفي المتهمة وجودها في تلك الفيديوهات، مشيرة إلى أن السيدة التي ظهرت بالفيديوهات تشبهها لكنها ليست هي، لافتة إلى أنها لا تعترف سوى بمقطعي فيديو فقط وهو ما استدعى إخراجها من محبسها وتكليف مأمورية بنقلها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات ومضاهاتها بالمتهمة.

وبينما يتواصل التحقيق مع المتهمة، كشفت مصادر مقربة منها إقامتها 3 دعاوى قضائية ضد زوجها "م. ع. أ" 36 عامًا، تطالب فيها بالنفقة لها ولطفليها الصغيرين، معللة ذلك بأنه قام بطردها هي وطفليها، إضافة إلى دعوى تبديد منقولات زوجية، وحددت المحكمة جلسة لنظرها خلال الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ، قد وجهت 6 تهم لسيدة كفر الشيخ، وهي الزنا، الدعارة دون تمييز، التحريض على الفسق والفجور، إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إساءة استعمال تطبيق الواتسآب، وتهمة الترويج لممارسة الدعارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعترفت المتهمة بإقامة علاقة غير مشروعة مع أحد الأشخاص، وتصوير مقاطع فيديو إباحية بإحدى الدول العربية، وأنها هي صاحبة بعض الفيديوهات، وأنها كانت تمارس الدعارة في هذه الدولة مقابل الطعام، حيث إنها كانت تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية.

وبدأت الواقعة ببلاغ لزوجة المتهمة ذكر فيه أنه في نهاية شهر رمضان الماضي، وعقب حصول زوجته على إجازة من عملها خارج البلاد، تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتسآب من رقم هاتف بنطاق الدولة العربية، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، وتحتوي على عبارات جنسية، بجانب تلقيه 73 مقطع فيديو إباحي تظهر فيه المتهمة بصوتها مع نفس الشخص، و135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص.