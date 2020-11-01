رئاسة المسجد الحرام: نولي عناية فائقة لسلامة ضيوف الرحمن

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تولي عناية فائقة لسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام.

وذكرت رئاسة المسجد الحرام، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن الرئاسة جهزت لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفا، وتعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.

وأشارت إلى أنه مع بدء المرحلة الثالثة اليوم، يُستقبل المعتمرون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا".

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام، خدماتها مع بدء رفع الطاقة التشغيلية الاحترافية بنسبة 100%، والمتمثلة في تنظيم عمليات الدخول والخروج من نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عبر الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة لأداء الطواف والسعي وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خِدْمات الحرم المكي الشريف.