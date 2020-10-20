شؤون الحرمين تجند أكثر من 4 آلاف عامل لتطهير وتعطير المسجد الحرام

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير وتعطير المسجد الحرام، موزعين على ثلاث ورديات تعمل جميعها على مدار الأربع والعشرين ساعة للقيام بغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يومياً، مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة.

وأكد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه يستخدم يوميا قرابة 6 آلاف لتر من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، و100 معدة غسيل حديثة، و 1200 لتر من المعطرات، لافتا النظر إلى أن عمليات غسل صحن المطاف وحجر إسماعيل -عليه السلام- ومسح وتعطير الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، والمكبرية، تتم على مدار الساعة.