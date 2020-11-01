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محمود مسلم

"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

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ولاء نعمة الله
01:26 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
النائب خالد بشر

النائب خالد بشر

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر وعدد من الاتفاقيات.

وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبدالرؤوف موسى، وكيلًا عن مصطفى عبدالجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عددًا من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه وإصداره أمرا بعدم صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.

وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر بما يفيد سداده مديونيات الشيكات.

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