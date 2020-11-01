"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر
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ولاء نعمة الله
01:26 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
النائب خالد بشر
رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر وعدد من الاتفاقيات.
وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبدالرؤوف موسى، وكيلًا عن مصطفى عبدالجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عددًا من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه وإصداره أمرا بعدم صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.
وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر بما يفيد سداده مديونيات الشيكات.