وكيلا التعليم والتأمين الصحي بالغربية يتابعان تنفيذ مبادرة "لا للتقزم"

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، يرافقه الدكتور رائف يوسف، وكيل وزارة التأمين الصحي بالغربية، تنفيذ مبادرة "لا للتقزم" التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تستهدف طلاب المدارس بهدف فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة.

وتابعا مدرسة غياث الدين الرسمية للغات، التابعة لإدارة غرب طنطا، وتفقدا سير العمل داخل المدرسة في تنفيذ المبادرة على جميع الأطفال المستهدفين، ومراعاة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، حفاظا على سلامة جميع الأطفال والعاملين.

كما تفقدا مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية، التابعة لإدارة شرق طنطا، لبيان مدى انتظام الدراسة بها، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية بها.

ووجه "حسن" إلى ضرورة استعداد المدرسة لاستقبال انتخابات مجلس النواب، والحفاظ على توفير وسائل الأمن والسلامة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

وخلال المتابعة وجه وكيل وزارة التأمين الصحي، الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على الجهد المبذول داخل المدرسة من حيث النظافة الجيدة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير المطهرات، والحفاظ على سلامة التلاميذ والعاملين.

وفي نهاية الزيارة، قدم وكيل الوزارة الشكر لفاتن حسن سليمان، مشرفة رياض الأطفال بالمدرسة، لتميزها وجدها في عملها داخل الرياض، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والحفاظ على سلامة جميع الأطفال.