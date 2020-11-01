عبدالعال للنواب: لا تغادروا مقاعدكم

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بالانتظام في حضور الجلسة، وذلك عقب إحالة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة.

وقال عبدالعال، موجّها الحديث للنواب: "لا تغادروا مقاعدكم، فعقب انتهاء الجلسة البرلمانية ستعقد اللجنة العامة اجتماعها، يعقبها جلسة أخرى للبرلمان لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن حالة الطوارئ".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقا لقرار الرئيس، في مادته الثانية، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الثالثة، على أنّه "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".

وفي سياق آخر، وجّه الدكتور علي عبدالعال، التهنئة للنائب محمد أبوالعينين، بمناسبة فوزه في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب عن دائرة العجوزة والدقي، قائلا: "المعركة كانت قاسية، لكنك استطعت حسمها".