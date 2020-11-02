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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:25 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان يمكنه أن يصنع علاقة عاطفية قوية مع الأبراج الهوائية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. ثق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك اليوم للتصرف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تمضي اليوم متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

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