محافظ أسيوط يتفقد المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأنيميا والتقزم للطلاب

تفقد عصام سعد، محافظ أسيوط، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والتقزم بالمجان بمدرسة الشهيد محمد عبد الباسط عليوة همام الابتدائية، ومدرسة شطب المحطة الابتدائية التابعة لمركز ومدينة أسيوط، التي يتم تنفيذها بـ753 مدرسة ابتدائية على مستوى قرى ومراكز المحافظة من خلال 50 فرقة طبية، للحفاظ على سلامة وصحة طلاب المدارس .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض فصول المدرسة للوقوف على سير العملية التعليمية، كما تفقد المكتبة وبعض المعامل وحجرات الأنشطة بالمدرسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بالمدرسة.

وتابع محافظ أسيوط أعمال الكشف على الطلاب، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة بالمجان والتقى الأطباء والعاملين بالمبادرة، موجهًا لهم الشكر لجهدهم المبذول في إنجاح المبادرة والكشف على الأطفال والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية تحسبا لفيروس كورونا.

وأشاد محافظ أسيوط بالمبادرات التي يطلقها الرئيس في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، منها الكشف عن فيروس c والأمراض غير السارية ومبادرة الكشف عن سرطان الثدي للسيدات والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس ومبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة توفر الفحص والعلاج لـ474 ألفًا و765 طالبًا بـ753 مدرسة على مستوى الريف مع صرف العلاج بالمجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تجهيز 50 فرقة لإجراء الفحوصات والكشف على طلاب المدارس بـ753 مدرسة بالريف وقرى ومراكز المحافظة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، لافتًا أنه تم تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة عالية من النتائج، في إطار خطة الوزارة لتدريب الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، لتطوير مستوى العاملين على تقديم الخدمة، وتحويل بعض الحالات التي تستدعي تدخل جراحي الى المستشفيات المركزية والمتخصصة لإجراء اللازم بالمجان.