انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة الناصرية الابتدائية النموذجية بالزقازيق التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي أطلقتها هيئة التأمين الصحي بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشؤون الصحية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لفحص طلاب المرحلة الابتدائية والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

واطمأن محافظ الشرقية على تطهير الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في الحملة أولا بأول وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة المسافات بينهم، والتأكد من ارتداء الكمامة لبدء عملية تسجيل الطلاب المستهدف إجراء المسح الطبي عليهم بالمدرسة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة داخل كل مدرسة تحت إشراف مدير المدرسة وعضوية كل من الأخصائي الاجتماعي والإعلام التربوي ومعلم التربية الرياضية والزائرة الصحية لتيسير أعمال الحملة بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية بين التلاميذ وكيفية الوقاية منها وطرق التغذية السليمة.

وأوضح الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهدف من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم قياس الوضع الصحي والتغذوي لجميع طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بإجمالي 783 ألف و988 طالبا وطالبة بـ 1582 مدرسة بمشاركة 133 فريقا طبيا.

وأضاف مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية أنه بمجرد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على التلميذ يتم منحه كارتا مدون عليه خلوه من الأمراض، وفي حالة إصابته يتم إحالته للعيادات الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي لوضع التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

بينما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه استمرارا للمبادرات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الطبية المختلفة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم لتنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية بالريف والحضر، مشيرا إلى أنه تم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للحملة وتدريب الفرق الطبية المشاركة مع التأكيد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل المدارس والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة.

رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم.