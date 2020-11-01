إعادة بين النواب ومرشحي الأحزاب والمستقلين في 5 دوائر بالإسكندرية

احتفظ عدد من أعضاء مجلس النواب الحالي عن محافظة الإسكندرية بفرصة للحفاظ على مقاعدهم خلال الانتخابات الحالية، حيث يخوضون جولة إعادة في موجهة مع عدد من مرشحي الأحزاب والمستقلين، في 5 دوائر بالمحافظة الساحلية.

وهؤلاء النواب هم: "هيثم الحريري"، و"عمرو كمال"، في دائرة محرم بك، و"عبد الفتاح محمد يحيى"، و"أبو العباس التركي"، و"مي محمود"، في دائرة المنتزه، و"سمير البطيخي"، في دائرة سيدي جابر، و"عمر الغنيمي"، و"عفيفي كامل"، و"إلهام المنشاوي"، في دائرة الرمل، و"أحمد خليل خير الله"، في دائرة الدخيلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز 3 مرشحين في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، وهم "الصافي عبد العال"، عن دائرة "العطارين"، والذي تمكن من حصد المقعد الوحيد بالدائرة، والنائب الحالي عن دائرة الدخيلة، "رزق راغب"، الذي احتفظ بمقعده، إضافة إلى "حسين رجب العقاري"، الذي فاز بالمقعد الثاني عن دائرة الدخيلة.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن إعادة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد في الدائرة الأولى، ومقرها المنتزة، منهم 4 مرشحين عن حزب "مستقبل وطن"، وهم: "أبو العباس فرحات تركي"، و"محمد حسين الحمامي"، و"أشرف سردينة"، و"عبد الفتاح محمد عبد الفتاح"، و4 مرشحين مستقلين، وهم: "مي محمود"، و"مروة التوني"، و"محمد الجمسي"، و"محمد سعد الهواري".

وتجري الإعادة على 3 مقاعد في الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة الرمل، بين 6 مرشحين، وهم: "محمود عسكر"، و"أحمد عبد المجيد"، و"علي الدسوقي"، مرشحي حزب "مستقبل وطن"، و"عمر الغنيمي"، و"إلهام المنشاوي"، و"عفيفي كامل"، مستقلين.

وفي الدائرة الثالثة، سيدي جابر، أسفرت النتائج عن إعادة بين كل من "مجدي الوليلي"، و"أحمد المصري"، مرشحي حزب "مستقبل وطن"، و"مصطفى أبو زهرة"، و"سمير البطيخي"، مستقلين.

وبالنسبة للدائرة الرابعة، ستكون الإعادة بين كل من "محمد جبريل"، و"محمود قاسم"، مرشحي حزب "مستقبل وطن"، و"عمرو كمال"، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، و"هيثم الحريري"، مستقل، في حين أسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز "الصافي عبد العال"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الخامسة، ومقرها قسم شرطة العطارين.

وفي الدائرة السادسة، ومقرها الدخيلة، فاز كل من "رزق ضيف الله"، و"حسين رجب العقاري"، باثنين من مقاعد الدائرة، بينما تجري الإعادة على المقعدين الآخرين بين كل من "عبد الناصر السمالوسي"، و"مصطفى الطلخاوي"، مرشحي حزب "مستقل وطن"، و"منى حسن سعد"، من حزب "الحركة الوطنية"، و"أحمل خليل"، من حزب "النور".