إصابة البرلماني هيثم الحريري بفيروس كورونا

أعلن المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الحريري في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أصدقائى الأعزاء صباح يوم الأربعاء شعرت بارتفاع طفيف فى درجة الحرارة وعليه قمت بإجراء بعض التحاليل الطبية".

وأضاف عضو مجلس النواب في بيانه، "توجهت صباح يوم الخميس و مع إستمرار شعورى بالتعب، إلى مستشفي الحميات وتأكدت من إصابتى بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19".

وأنهى البرلماني هيثم الحريري حديثه قائلا "أعتذر للجميع عن عدم قدرتى على التواجد في مكتبى و بين أهالي الدائرة الكرام حتى يمن الله على بالشفاء، تليفوني متاح طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقي جميع الطلبات، وأثق بالله يقينا في دعواتكم المخلصة لي ولأسرتي".